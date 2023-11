AfD bricht Umfragerekord in Niedersachsen

HAMBURG/HANNOVER. Die AfD hat in Niedersachsen deutlich an Zustimmung gewonnen. Würden die Landtagswahlen am kommenden Sonntag stattfinden, käme die Partei laut einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR auf 18 Prozent der Stimmen. Dies stellt einen Zuwachs um sieben Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl 2022 dar.

Deutliche Verluste würden dagegen die Parteien der Ampel-Koalition im Bund einfahren. In der Befragung erreichten SPD, Grüne und FDP zusammen 44 Prozent, bei der Landtagswahl kamen sie hingegen auf 52,6 Prozent. Die sowohl in Berlin als auch in Niedersachsen regierenden Sozialdemokraten verloren mehr als ein Fünftel der Stimmen und landeten mit 26 Prozent hinter der CDU. Diese führt die Umfrage mit einem Vorsprung von zwei Prozentpunkten an.