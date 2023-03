Drohungen gegen AfD-Mitglieder: Razzia bei Linksextremisten

Razzia in Augsburg. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohungen gegen AfD-Mitglieder (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler

Razzia in Augsburg: Eine Antifa-Gruppierung hatte immer wieder AfD-Mitglieder bedroht und zu Angriffen auf die Partei aufgerufen. Laut Polizei wurden Feindeslisten geführt. Am Dienstag rückten die Sicherheitskräfte an.