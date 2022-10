BERLIN. Der innenpolitische Sprecher der Grünen in Berliner Abgeordnetenhaus, Vasili Franco, hat dem wiedergewählten Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer Rassismus vorgeworfen. „Gute Kommunalpolitik rechtfertigt keinen Rassismus. Und für letztes bekommt er von rechts Applaus“, schrieb Franco mit Blick auf Palmer auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

In einem mittlerweile gelöschten Tweet behauptete er zudem: „Mit Boris Palmer hat Deutschland jetzt den ersten AfD Oberbürgermeister.“ Widerspruch erntete Franco damit beim stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Konstatin von Notz. Dieser schrieb seinem Parteikollegen: „So ein Bullshit, lieber Vasili! Meine Güte.“

Doch nicht nur Franco zeigte sich entsetzt über den Wahl-Triumph Palmers in der ersten Abstimmungsrunde. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori empörte sich: „Wenn so ein unerträglicher Narzißmus zum Erfolgsmodell wird, ist das toxisch für die politische Kultur.“

Boris #Palmer im ersten Wahlgang als Oberbürgermeister gewählt. Danke für nichts #Tuebingen . Wenn so ein unerträglicher Narzissmus zum Erfolgsmodell wird, ist das toxisch für die politische Kultur. Danke an die aufrechten Frauen, die versucht haben dem was entgegen zu setzen.

