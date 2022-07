Lauterbach: Corona ist erst vorbei, wenn es wirksame Impfstoffe gibt

BERLIN. Die Zahl der ausgewiesenen Corona-Fälle seit Ausbruch der Krankheit ist gestern auf mehr als 30 Millionen gestiegen: Insgesamt haben sich laut RKI nun 30.131.303 Deutsche mit dem Virus infiziert. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, weil viele Erkrankte mit Covid angesichts der milden Verläufe in diesem Sommer nicht mehr zum Arzt gehen.

Wird die Krankheit nun also endemisch? Oder ist sie es sogar schon? Auf keinen Fall, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf Twitter nun festgelegt. Und dies werde auch nicht im Herbst geschehen. Da brauche Deutschland „wirksame Schutzmaßnahmen“. Erst „langfristig“ sei mit einem Ende der Pandemie zu rechnen. Was „langfristig“ in zeitlichen Dimensionen bedeute, sagte er nicht.

Viele fragen sich: endet Corona denn nie? Wann kommt Endemie? Nicht in diesem Herbst, da geht es nicht ohne wirksame Schutzmaßnahmen. Aber langfristig werden Impfstoffe kommen, die gegen viele Varianten und Infektionen schützen. Ich gehe davon aus: das ist das Ende https://t.co/ShVyllxDSH — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 17, 2022

Inhaltlich meint Lauterbach neue Impfstoffe, „die gegen viele Varianten und Infektionen schützen“. Erst wenn diese entwickelt seien, könnte man sagen: „Das ist das Ende.“ Offenbar hält er die aktuellen Vakzine nun doch für nicht sehr wirkungsvoll.

Lauterbach verlinkte dazu einen Tweet des Kardiologen Eric Topol. Der 68jährige Amerikaner hatte eine Liste mit in der Entwicklung befindlichen sogenannten Nasenimpfstoffen veröffentlicht. Diese stammt aus dem Magazin The Scientist. Topol schrieb: „So viele Kandidaten und so wenig Aufmerksamkeit.“ Die wollte ihnen Lauterbach nun wohl verschaffen. (fh)