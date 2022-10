Klima-Chaoten nehmen nächstes Ministerium ins Visier

BERLIN. Die Klima-Chaoten haben auch am Dienstag wieder den Verkehr in Berlin lahmgelegt und dieses Mal das Verkehrsministerium blockiert. „Wir fordern vom Verkehrsministerium ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen und die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets“, sagte ein Sprecher der Gruppe „Scientist Rebellion Germany“ in einem Twitter-Video.

60 Wissenschaftler*innen von #ScientistRebellion aus 12 europäischen Ländern haben das @bmdv blockiert. Wir fordern die Regierung auf, die Blockadehaltung gegenüber dem #Tempolimit aufzugeben und das sozialverträgliche #9EuroTicket wieder einzuführen. pic.twitter.com/XEGnt1QhXK — Scientist Rebellion Germany (@SciReb_Germany) October 18, 2022

Einige Mitglieder der Organisation klebten sich bei der Gelegenheit vor dem Ministerium von Volker Wissing (FDP) fest. Zugleich warben sie unter anderem wegen Anwaltskosten um Spenden. Auch im nahen Invalidenpark startete die „Scientist Rebellion“ Protestaktionen, die jedoch von der Polize aufgelöst wurden.

Klima-Chaoten besetzen Lindners Ministerium

Am Verkehrsministerium sind am Dienstag morgen zudem großflächige Schmierereien mit roter Farbe aufgetaucht, berichtete die Bild-Zeitung. Dabei handele es sich um Rote-Beete-Saft.

Seit einigen Tagen kommt es wieder verstärkt zu Störungen durch verschiedene radikale Klimaschützer in der Hauptstadt. So hatten sich Mitglieder der „Letzten Generation“ wiederholt auf Straßen festgeklebt, Feueralarm im Bundestag ausgelöst und das Finanzministerium zeitweise besetzt. (ag)