Josef Kraus: Schulen im freien Fall

„Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt“, lautete der Titel eines Buches, das Josef Kraus 2017 veröffentlichte. Und er weiß, wovon er spricht, den er war nicht nur als Lehrer und Schulpsychologe tätig, sondern auch von 1987 bis 2017 Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

Sein damaliges Buch mitsamt eingangs genanntem Titel sollte eigentlich ein Weckruf an die Adresse der Politik sein, heute aber hat Kraus den Eindruck, „dass 16 Kultusminister das Buch als Bedienungsanleitung mißverstanden haben“. In einem Kommentar in der aktuellen Ausgabe der JF beklagt Kraus, dass „das Leistungsprinzip für Igittigitt erklärt“ worden sei, aus Lehrplänen seien „Leerpläne“ geworden und „aus ergebnisorientierter Schule ein erlebnisorientierter Lebensraum Schule“.

Im JF-Podcast erläutert der Bildungsexperte, worauf sein alarmierender Befund beruht und warum die sich abzeichnende Bildungsmisere mitnichten nur Folge der Corona Pandemie ist.

Jetzt hier anhören: