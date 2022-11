EU-Kommission rügt Italien für Umgang mit Bootsmigranten

BRÜSSEL. Die EU-Kommission hat den Umgang Italiens mit dem norwegischen Flüchtlingsschiff „Ocean Viking“ gerügt, das im Mittelmeer Migranten einsammelt. „Die EU-Kommission fordert die sofortige Ausschiffung aller geretteten Personen, die sich an Bord der Ocean Viking befinden, an den nächstgelegenen sicheren Ort“, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Italien hatte zuvor seine Häfen für vier Schiffe von Flüchtlingshilfsorganisationen wie „Mission Lifeline“ gesperrt.

We call for the immediate disembarkation, at the nearest place of safety, of all persons rescued and who are on board the Ocean Viking.

The situation onboard the vessel has reached a critical level and needs to be urgently addressed to avoid a humanitarian tragedy.

