Anti-G7-Proteste – Sowjetrot statt bunt

Sie verkaufen sich den Medien gegenüber als buntes Bündnis, daß gegen die Mächtigen und die Ungerechtigkeit dieser Welt zu Felde zieht. Doch wer bei den Anti-G7-Demonstrationen dieser Tage in Garmisch-Partenkirchen ein wenig genauer hinschaut, kann schnell erkennen, daß die meisten Demo-Teilnehmer hinter ihrer „bunten“ Fassade vor allem eines sind: radikal. In Teilen sogar extremistisch, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands gerichtet.

Die linksradikalen Demonstranten skandieren: „Wer hat uns verraten? #Sozialdemokraten!“ „Wer war mit dabei? Die #Grüne-Partei!“ Die beiden Parteien der Bundesregierung sind nicht besonders beliebt im Demonstrationszug. Aber: „refugees are welcome here“. #Elmau #G7Gipfel pic.twitter.com/ih65RQVkMt — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) June 28, 2022

Rund 900 dieser selbsternannten Kämpfer zum Wohle der Menschen waren Polizeiangaben zufolge am Sonntag nach Garmisch-Partenkirchen gekommen. Die Organisatoren sprechen von 2.000 Teilnehmern. Eine von diesen vorgeblich „bunten“ Teilnehmern ist Lisa Poettinger. Eine 25 Jahre alte „Aktivistin“ der radikalen Klimagruppe „Extinction Rebellion“ (XR), die als Sprecherin des Bündnisses „Stop G7 Elmau“ auftritt und aus dem Nachbarort Murnau stammt.

„Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Feuer und Flamme allen Knästen!“ Die linksradikalen Demonstranten bemühen in Garmisch-Partenkirchen die üblichen Parolen. #Elmau #G7Gipfel pic.twitter.com/1YUoHbBp3g — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) June 28, 2022

Vor einem Jahr hatte Poettiger während einer XR-Aktion die CSU-Parteizentrale beschädigt. Damals war sie noch unter dem Fake-Namen Resi Lienz aufgetreten, eine Anspielung auf das Wort Resilienz. Ein gegen sie erfolgter Strafbefehl über die Zahlung von 1.600 Euro hob das Amtsgericht München wieder auf, nachdem Poettinger einen Anwalt eingeschaltet und Einspruch eingelegt hatte.

Rote Sterne und Sozialismus-Parolen der Linksradikalen treffen auf ukrainische Demonstranten in Garmisch-Partenkirchen. Letztere fordern schwere Waffen für ihr Land im Kampf gegen #Putin. #G7Gipfel pic.twitter.com/vUWEAXbQGY — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) June 28, 2022

Lisa Poettinger ist Anwärterin für das Lehramt an Gymnasien. Sollte der Freistaat keine Einwände erheben dürfte sie bald Kinder an Schulen unterrichten, ihnen ihre ganz speziellen Werte vermitteln. In einer Bilderstrecke dokumentiert die JF, um welche Art von „buntem“ Bündnis es sich bei „Stop G7 Elmau“ handelt, dem Poettinger als Sprecherin vorsteht und wie ukrainische Gegendemonstranten ihnen phasenweise die Show stahlen.

Es folgen weitere Eindrücke von den Demonstrationen gegen die Versammlung der Staatschefs der westlichen Industrienationen.