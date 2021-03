AfD erringt Erfolg gegen hessischen Verfassungsschutz

KASSEL. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat der Beschwerde der AfD gegen den hessischen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2019 stattgegeben. Das Innenministerium muß eine Passage zum mittlerweile aufgelösten „Flügel“ der Partei daraus löschen, berichtete die FAZ. Zudem urteilten die Richter, daß diese Korrektur durch eine Pressemitteilung bekannt gemacht werden muß. Der Beschluß ist unanfechtbar.

In der beanstandeten Fassung des Berichtes heißt es demnach, der „Flügel“ sei die größte Teilorganisation innerhalb der AfD im gesamten Bundesgebiet. In Hessen verfüge er geschätzt über ein „rechtsextremistisches Potential“ von um die 600 Personen.

Derartige Aussagen verletzten laut der Richter den Gleichbehandlungsgrundsatz und das Recht der Partei, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Zudem seien sie nicht durch die gesetzlichen Grundlagen zur Arbeit des Verfassungsschutzes gedeckt. Insbesondere die Zahlenangaben, die für die Einordnung der Gruppierung und die Außenwirkung wichtig seien, sind laut Gericht nicht plausibel.

Verfassungsschutz stuft Gesamtpartei als Verdachtsfall ein

Des weiteren bemängelten sie, daß Aussagen der Parteispitze auf Bundesebene ohne landesspezifische Bezüge nichts zur Bewertung des hessischen Landesverbandes beitrügen. Außerdem sei dem Verfassungsschutzbericht 2019 zu entnehmen gewesen, daß der „Flügel“ in dem Bundesland aufgrund schwacher Strukturen und mangelnder Präsenz in den sozialen Medien nur über eine stark begrenzte Außenwirkung verfügt habe.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka äußerte sich erfreut über die Entscheidung. „Wir sind und bleiben eine demokratische Partei! Vermutlich die einzige, da die Regierungsparteien den VS immer politisch instrumentalisieren“, schrieb er auf Twitter.

Am Mittwoch hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die gesamte AfD als Rechtsextremismus-Verdachtsfall eingestuft. Damit kann der Verfassungsschutz nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, darunter die Überwachung des E-Mail-Verkehrs oder das Einsetzen von V-Leuten. Davon ausgenommen seien vorerst Abgeordnete in Bund, Ländern und EU-Parlament sowie Kandidaten für die Wahlen in diesem Jahr. (ag)