Verfassungsrichterin: Merkel unzufrieden über Wahl Borchardts

BERLIN. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich unzufrieden über die Wahl der ehemaligen SED-Funktionärin Barbara Borchardt (Linkspartei) zur Verfassungsrichterin geäußert. „Das Ergebnis im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ist nicht umfassend befriedigend“, sagte sie im Bundestag.

Die Wahl Borchardts, die Mitbegründerin der vom Verfassungsschutz beobachteten „Antikapitalistischen Linken“ ist, hatte für Schlagzeilen gesorgt, da sie auch mit den Stimmen der CDU ins Amt kam. An die AfD-Fraktion richtete Merkel den Vorwurf: „Sie hätten es doch lieber gehabt, wenn die CDU im Landtag in MV gemeinsam mit der AfD gegen die Kandidatin Borchardt gestimmt hätte.“

Borchardt: „Mauerbau war ohne Alternative“

Zuvor hatte der Vorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvize im Bundestag, Leif-Erik Holm, die Kanzlerin gefragt: „Wie kann es sein, daß die CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eine Linksextremistin zur Verfassungsrichterin wählt, die Maueropfer verhöhnt hat?“ Er betonte, er hätte sich in dem Fall eine klare Antwort der Regierungschefin gewünscht und erinnerte daran, daß Merkel nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen mit Stimmen der AfD eine Wahlwiederholung gefordert hatte.

Borchardt hatte in der Vergangenheit den Mauerbau verteidigt. Zum 50. Jahrestag des Mauerbaus hatte sie in einem gemeinsamen Positionspapier mit weiteren Abgeordneten ihrer Partei behauptet, die Entscheidung dafür sei für die Sowjetunion und die DDR 1961 „ohne vernünftige Alternative“ gewesen und habe den Frieden in Europa gesichert. (ag)