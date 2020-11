Familienministerin Giffey verzichtet auf Doktortitel

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat erklärt, auf ihren Doktortitel zu verzichten. „Ich bin nicht gewillt, meine Dissertation und das damit verbundene nun neu aufgerollte Verfahren weiter zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen“, schrieb die Politikerin in einem Brief an die Freie Universität (FU) Berlin.

Sie werde den 2010 an sie verliehenen Titel „Dr. rer. pol.“ nicht mehr führen, um „weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden“. „Wer ich bin und was ich kann“, sei nicht von dem Titel abhängig. „Was mich als Mensch ausmacht“, liege nicht an dem akademischen Grad.

Ihre Arbeit als Familienministerin werde sie fortsetzen, betonte Giffey. Ebenso werde sie beim Parteitag der Berliner SPD als Landesvorsitzende antreten. „Ich kandidiere beim digitalen Parteitag am 27. November für den Landesvorsitz der Berliner SPD und freue mich darauf, im nächsten Jahr gemeinsam mit den Berliner Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einen engagierten Wahlkampf zu führen“, teilte sie am Freitag mit.

Die FU plante eine erneute Überprüfung

Zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin äußerte sich die Ministerin nicht. Zusammen mit dem Berliner SPD-Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh soll Giffey allen Erwartungen nach im Dezember zur neuen Doppelspitze des Landesverbands gewählt und als Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl bestimmt werden.

Die FU Berlin hatte Giffey vor einem Jahr eine Rüge erteilt, nachdem bei einer Überprüfung ihrer Dissertation wissenschaftliche Mängel festgestellt wurden. Die Universität entzog ihr jedoch nicht den Doktortitel in Politikwissenschaft. Nach einem neuen Gutachten hatte die FU vergangene Woche allerdings bekanntgegeben, ihre Entscheidung zu überprüfen. Diesem Verfahren wollte sich Giffey anscheinend nicht stellen.

Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Annette Schavan (CDU) waren 2011 beziehungsweise 2013 als Minister zurückgetreten, als ihnen der Doktortitel aberkannt worden war. (gb)