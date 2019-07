Deutsche Politiker fordern Freilassung von Sea-Watch-Kapitänin

BERLIN. Deutsche Politiker haben mit teilweise scharfen Worten die Verhaftung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete verurteilt. Rackete war in der Nacht zum Samstag verhaftet worden, nachdem sie mit ihrem Schiff Sea Watch 3 mit 40 illegalen Einwanderern an Bord in den Hafen von Lampedusa eingefahren war.

Dies war laut italienischem Recht illegal. Zudem touchierte sie dabei ein Boot der italienischen Finanzpolizei. Laut der Nachrichtenagentur Ansa drohen ihr bei entsprechender Anklage zwischen drei und zehn Jahre Haft. Rackete befindet sich derzeit in Hausarrest.

Steinmeier ermahnt Italien

Dennoch forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Racketes Freilassung. „Wer Menschenleben rettet, kann kein Verbrecher sein“, sagte Steinmeier im ZDF. Von einem EU-Gründungsstaat wie Italien erwarte Deutschland einen anderen Umgang mit solchen Fällen.

Dies provozierte Italiens Innenminister Matteo Salvini zu einer Erwiderung auf Twitter. Er forderte Steinmeier auf, sich mit deutschen Angelegenheiten zu beschäftigen und seine Landleute zu ermuntern, nicht mehr italienisches Recht zu brechen.

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte sich mit der 31 Jahre alten Kapitänin solidarisch. Auf Twitter schrieb er: „Menschenleben zu retten ist eine humanitäre Verpflichtung. Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden.“

Böhmermann startet Spendenkampagne

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) forderte Racketes „sofortige Freilassung“ und ein Ende der „unhaltbaren Zustände“. Auch Siemens-Chef Joe Kaeser meldete sich zu Wort. „Menschen, die Leben retten sollten nicht verhaftet werden“, schrieb er auf Twitter.

