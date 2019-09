AfD triumphiert bei Wahlen im Osten

CDU und SPD müssen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg herbe Verluste einstecken. Die AfD hat dagegen allen Grund zum Jubel. Und auch die Grünen können sich über Zugewinne freuen. Alle Ergebnisse, Infos und Entwicklungen im JF-Wahlticker. (ls/krk)

Bestes #AfD-Wahlergebnis seit Parteigründung heute in #Sachsen. CDU mit Scheinstärke; sie hat die anti-AfD-Stimmen eingesammelt ohne eigene positive Botschaft. Eigentliche Frage des Abends: Wird der neue Landtag das Wahlergebnis widerspiegeln? Falls nein folgt Wahlanfechtung. — Dr. Maximilian Krah, MdEP (@KrahMax) September 1, 2019

19.14 Uhr: Jörg Schönenborn vom ARD-Wahlstudio: Die AfD ist die Partei, die im Moment die Wahlbeteiligung am stärksten nach oben treibt.

19.12 Uhr: Die meisten neuen Wähler erhielt die AfD in Sachsen aus dem Lager der Nichtwähler. Laut dem Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Auftrag der ARD wanderten 223.000 Nichtwähler zur AfD. Auch von der CDU wechselten 84.000 Wähler zur politischen Konkurrenz von rechts. Von der Linkspartei kamen 27.000 Stimmen.

Auf die Frage, ob der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eine größere Rolle in der Politik spielen sollte, gab es lediglich unter AfD-Anhängern eine Mehrheit. Bei der CDU, für die Maaßen im Wahlkampf geworben hatte, sprach sich ein Großteil dagegen aus.

Für über ein Drittel der #AfD-Wähler in Sachsen spielt das Thema #Zuwanderung bei der Wahlentscheidung weiterhin die größte Rolle. #Sachsenwahl pic.twitter.com/IP4UT6e9Av — tagesschau (@tagesschau) September 1, 2019

18.57 Uhr: ARD-Hochrechnung für Brandenburg: (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

SPD: 27,0 Prozent (31,9 Prozent)

CDU: 15,7 Prozent (23,0 Prozent)

Linke: 10,6 Prozent (18,6 Prozent)

AfD: 23,1 Prozent (12,2 Prozent)

Grüne: 10,5 Prozent (6,2 Prozent)

FDP: 4,7 Prozent (1,5 Prozent)

BVB/Freie Wähler: 5 Prozent (2,7 Prozent)

Sonstige: 3,4 Prozent (4,1 Prozent)

18.56 Uhr: ARD-Hochrechnung für Sachsen: (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

CDU: 32,3 Prozent (39,4 Prozent)

Linke: 10,3 Prozent (18,9 Prozent)

SPD: 7,6 Prozent (12,4 Prozent)

Grüne: 8,6 Prozent (5,7 Prozent)

AfD: 27,8 Prozent (9,7 Prozent)

FDP: 4,8 Prozent (3,8 Prozent)

NPD: – Prozent (4,9 Prozent)

Freie Wähler: – (1,6 Prozent)

Sonstige: 8,7 Prozent (3,5 Prozent)

18.58 Uhr: Sachsens SPD-Chef Martin Dulig: Wir haben das schlechteste Wahlergebnis, sind aber der coolste Landeverband.

18.57 Uhr: Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz: Wir werden eine sehr starke Opposition bilden. In der Demokratie geht der Weg zur Verantwortung über die Oppositionsbank.

18.47 Uhr: ARD-Hochrechnung für Brandenburg: (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

SPD: 27,2 Prozent (31,9 Prozent)

CDU: 15,4 Prozent (23,0 Prozent)

Linke: 10,8 Prozent (18,6 Prozent)

AfD: 22,8 Prozent (12,2 Prozent)

Grüne: 10,4 Prozent (6,2 Prozent)

FDP: 4,8 Prozent (1,5 Prozent)

BVB/Freie Wähler: 5 Prozent (2,7 Prozent)

Sonstige: 3,6 Prozent (4,1 Prozent)

Die hohen Verluste der #CDU in #Sachsen und #Brandenburg zeigen klar die Notwendigkeit einer #Politikwende auf Bundesebene. Wir brauchen nun keine weitere Anbiederung an die Ökopopulisten, sondern wieder ein klares wertkonservatives und wirtschaftsliberales Profil. #WerteUnion — Alexander Mitsch (@MitschAlexander) September 1, 2019

18.34 Uhr: Sachsens AfD-Chef Jörg Urban: Auch wenn wir nicht regieren, werden wir als starke Kraft Oppositionsarbeit leisten, und das ist gut für Sachsen.

18.32 Uhr: Der Generalsekretär der sächsischen AfD, Jan Zwerg, spricht von einem „sensationellen Ergebnis“. Seine Partei hätte gute Chancen gehabt, die 30 Prozent zu erreichen, „wenn der Wähler nicht verunsichert gewesen wäre durch die Listengeschichte. Wenn die Liste bis Platz 61 zugelassen worden wäre, hätten wir 30 Prozent“. Zwerg, der auf Listenplatz zwei kandidierte, ergänzt: „Wir sind dialogbereit, wenn die CDU uns ein Gesprächsangebot macht.“

18.26 Uhr: ARD-Hochrechnung für Sachsen: (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

CDU: 32,0 Prozent (39,4 Prozent)

Linke: 10,6 Prozent (18,9 Prozent)

SPD: 7,9 Prozent (12,4 Prozent)

Grüne: 8,8 Prozent (5,7 Prozent)

AfD: 27,3 Prozent (9,7 Prozent)

FDP: 4,7 Prozent (3,8 Prozent)

NPD: – Prozent (4,9 Prozent)

Freie Wähler: 3,0 (1,6 Prozent)

Sonstige: 5,7 Prozent (3,5 Prozent)

Für die SPD wäre das Ergebnis von 7,9 Prozent in Sachsen das schlechteste Ergebnis, das die Partei jemals bei einer Landtagswahl erhalten hätte.

18.24 Uhr: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) spricht sich mit Blick auf die Ergebnisse in Sachsen für ein sogenanntes Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grüne aus. Es gibt eine staatspolitische Verantwortung, jetzt müssen die Parteien in der Mitte zusammenrücken, sagte er im ZDF. Er gehe davon aus, daß die drei Parteien nun schnell in Gespräche treten. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) habe den Auftrag zur Regierungsbildung. Die schwarz-rote Koalition in Berlin müsse jetzt liefern, ergänzte Haseloff. Er warnte die SPD davor, das Bündnis in Berlin nun in Frage zu stellen.

18.23 Uhr: Berlins AfD-Landeschef Georg Pazderski bezeichnete die Ergebnisse seiner Partei als „großartigen Erfolg“. Die AfD werde den Kurs beibehalten. „Wir sind gesamtdeutsche Partei!“

18.22 Uhr: ARD-Hochrechnung für Brandenburg: (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

SPD: 27,2 Prozent (31,9 Prozent)

CDU: 15,3 Prozent (23,0 Prozent)

Linke: 11 Prozent (18,6 Prozent)

AfD: 22,7 Prozent (12,2 Prozent)

Grüne: 10,2 Prozent (6,2 Prozent)

FDP: 4,8 Prozent (1,5 Prozent)

BVB/Freie Wähler: 5 Prozent (2,7 Prozent)

Sonstige: 3,8 Prozent (4,1 Prozent)

18.22 Uhr: Wir haben ein wichtiges Zeichen gesetzt in Sachsen und Brandenburg. Die AfD ist Volkspartei des Ostens. Die Ära Merkel hat Deutschland ausgezehrt, sagt Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, der sich bei den brandenburgischen Parteikollegen in Werder an der Havel befindet.

Auch in Werder an der Havel herrscht Euphorie bei der AfD. #ltwbb19 #Brandenburgwahl pic.twitter.com/XcVKdSrHkt — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) September 1, 2019

18.21 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußert sich erleichtert zum Wahlergebnis: Das Gesicht Brandenburgs wird ein freundliches bleiben.

18.19 Uhr: Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz: Jetzt geht’s erst richtig los. Die Union hat auch in Brandeburg gezeigt, daß sie nichts kann. Wir haben hervorragendes geleistet. Ab morgen wird noch härter gearbeitet. Kalbitz zeigt sich selbstbewußt: Eines zeigt dieses Ergebnis, diese Prognose: Die AfD ist gekommen um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein.

Triumph! Erstmals hat sich die #AfD in zwei Bundesländern zur Wiederwahl gestellt und konnte Rekordergebnisse einfahren. Die Behauptung der Altparteien, sie würden die uns in den Parlamenten ‚entzaubern‘, kann nun endgültig ins Reich der Märchen verwiesen werden! #LTW19 pic.twitter.com/BphZGeVbqw — Leif-Erik Holm (@Leif_Erik_Holm) September 1, 2019

18.17 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt: Es ging um den Klimaschutz. Und um den Zusammenhalt der Gesellschaft und um Weltoffenheit. Auf die Frage, ob die Grünen in Sachsen mit der CDU regieren würden, antwortet Göring-Eckardt: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.

18.11 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Wahlergebnis: Das freundliche Sachsen hat gewonnen.

18.10 Uhr: Der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen, Jörg Urban, sagte in einer ersten Stellungnahme: Die AfD ist heute Abend der Wahlsieger. Es gibt eine Alternative und das sind wir, die Alternative für Deutschland. 27 Prozent, das ist mehr als die AfD je in einem Bundesland erhalten hat. Das ist eine starke Leistung. Natürlich hätten wir ein besseres Ergebnis erzielen können, wenn wir fair behandelt worden wären.

Großer Jubel bei der AfD in Sachsen. #Sachsenwahl pic.twitter.com/VcePPTsTZL — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) September 1, 2019

18.09 Uhr: AfD-Chefin Alice Weidel: Sechzig Prozent der Sachsen haben konservativ gewählt. Das zu ignorieren, bedeutet, den Wählerwillen zu ignorieren.

18.07 Uhr: Die CDU ist mit 32 Prozent laut Prognose zwar stärkste Kraft in Sachsen geworden. Es ist jedoch das schlechteste Ergebnis für die Union im Freistaat seit der Wiedervereinigung.

18.06 Uhr: AfD-Chef Alexander Gauland: Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Senftleben-CDU in Brandenburg wurde abgestraft. Das hat Michael Kretschmer in Sachsen besser gemacht.

18.00 Uhr: ARD-Prognose

Sachsen (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

CDU: 32,0 Prozent (39,4 Prozent)

Linke: 10,5 Prozent (18,9 Prozent)

SPD: 8,0 Prozent (12,4 Prozent)

Grüne: 9,0 Prozent (5,7 Prozent)

AfD: 27,5 Prozent (9,7 Prozent)

FDP: 4,8 Prozent (3,8 Prozent)

NPD: – Prozent (4,9 Prozent)

Freie Wähler: – (1,6 Prozent)

Sonstige: 8,2 Prozent (3,5 Prozent)

Brandenburg (in Klammern das Wahlergebnis von 2014)

SPD: 27,5 Prozent (31,9 Prozent)

CDU: 15,5 Prozent (23,0 Prozent)

Linke: 11 Prozent (18,6 Prozent)

AfD: 22,5 Prozent (12,2 Prozent)

Grüne: 10 Prozent (6,2 Prozent)

FDP: 4,8 Prozent (1,5 Prozent)

BVB/Freie Wähler: 5 Prozent (2,7 Prozent)

Sonstige: 3,7 Prozent (4,1 Prozent)

14 Uhr: Die Wahlbeteiligung lag bis 14 Uhr laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz bei 35,1 Prozent. Vor fünf Jahren hatten bis zu diesem Zeitpunkt 23,1 Prozent der Sachsen gewählt. Auch in Brandenburg stieg die Wahlbeteiligung von 22,4 Prozent im Jahr 2014 auf 31,3 Prozent bis um 14 Uhr.