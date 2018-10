Wahlschlappe für CDU und SPD / Grüne gewinnen / AfD zweistellig

Die Hessen haben gewählt. Verluste für die Union und die Sozialdemokraten bedeuten Zugewinnen vor allem bei den Grünen und der AfD. In welcher Koalition wird das Bundesland künftig regiert? Werden SPD, Grüne und FDP ein Bündnis bilden? Wird die Linkspartei an der Regierung beteiligt? Große Bedeutung hat der Urnengang auch für die Bundespolitik. Kippt die Große Koalition? Die aktuellen Zahlen, Entwicklungen und Stellungnahmen im JF-Wahlticker.

Nach der aktuellen ARD-Hochrechnung fehlt damit CDU und Grünen ein Sitz, um die Regierung fortzusetzen.

AfD-Chef Jörg Meuthen im Gespräch mit JF-TV über die hessische Landtagswahl und mit einem Ausblick auf die Europawahl.

JF-TV befragt den Landessprecher der hessischen AfD, Klaus Herrmann, zum Wahlausgang.

Was bedeutet die Wahl für Hessen und die Große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)? Lesen Sie dazu einen Kommentar von Jörg Kürschner.

Die Wahlbeteiligung lag laut Infratest Dimap bei 67,6 Prozent.

19.23 Uhr: FDP-Spitzenkandidat René Rock zeigt sich offen für eine mögliche Regierung mit Grünen.

Das Ergebnis der #hessenwahl2018 zeigt ganz deutlich: Ein „Weiter so“ ist in Wiesbaden genauso wenig gewünscht wie in Berlin. CL

19.04 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner: Hessische FDP hat Regierung zusammen mit den Grünen schon vor der Wahl abgelehnt. Die Grünen sind nicht in der Mitte, sondern im linken Parteienspektrum.

18.58 Uhr: Grüner-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir: Wollen Verantwortung aus dem guten Wahlergebnis gerecht werden.

18.54 Uhr: SPD-Chefin Andrea Nahles: Die Bundespolitik hat zu den Verlusten beigetragen. SPD hat eine Menge Arbeit vor sich. Zustand der Großen Koalition in Berlin ist nicht tragbar und Änderungen sind nötig.

18.52 Uhr: SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel: Konnten gegen den Bundestrend keine hessischen Landesthemen setzen.

18.50 Uhr: Nach jetzigem Stand kann die Koalition aus CDU und Grünen mit knapper Mehrheit fortgesetzt werden.

18.47 Uhr: CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier: Das Ergebnis ist klarer Auftrag eine Regierung zu bilden. Wir werden die anderen Parteien einladen, aber nicht die Linken und die AfD. Die Botschaft der Wahl für die Bundespolitik ist, daß die Menschen keinen Streit in der Großen Koalition wollen.

18.44 Uhr: Linke-Spitzenkandidatin Janine Wissler: Froh über Einzug in Landtag. AfD wird in uns den entschiedensten Gegner finden.

18.40 Uhr: Grüne-Spitzenkandidatin Priska Hinz: Haben ein wunderbares Wahlergebnis erreicht.

18.39 Uhr: FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner: Debatten im Wahlkampf wurden von den politischen Rändern dominiert. FDP als Mitte hat das im Wahlkampf gemerkt. Trotzdem ist FDP in Hessen ein kleiner Gewinner.

+++ Wir sind Volkspartei! #AfD nach großartigem Erfolg in #Hessen nun in jedem Länderparlament vertreten! +++

Die AfD ist fest verankert in der deutschen Wählerschaft.

Gekommen, um zu bleiben!#Hessenwahl #Hessenwahl2018 #LtwHe #LtwHe18

ℹ️https://t.co/K87VAM9wWP pic.twitter.com/DvdPRlL5Ks

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) 28. Oktober 2018