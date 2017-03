Hamburg: Linksextreme bekennen sich zu Brandanschlag

HAMBURG. Linksextreme haben sich zum Brandanschlag auf Polizeifahrzeuge in der Nacht zum Montag bekannt. Als Grund nannten sie den geplanten G20-Gipfel. „Welche*r Vollidiot*in hat beschlossen einen Gipfel der groessten Industriestaaten in den Hamburger Messhallen zu veranstalten, im Herzen eines linksalternativen Viertels?“ empören sich die unbekannten Täter auf einer linksextremen Seite.

Daher habe man „die Bullenwache in der Grundstrasse in Hamburg angegriffen und die im Hof stehenden Wannen in Brand gesetzt“, heißt es weiter. „Unser Ziel war mit Bedacht gewaehlt, die Repressionmaschinerie arbeitet schon auf Hochtouren an der Kriminalisierung des Widerstands.“

Bei dem Anschlag brannten sechs Mannschaftswagen des Typs Mercedes Sprinter aus. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Bereits in der Vergangenheit haben Linksextremisten in Hamburg öfter Polizeifahrzeuge angegriffen und zerstört. So wurde erst vor wenigen Tagen ein Brandanschlag auf einen Mannschaftswagen verübt, der zum Schutz von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) abgestellt war. (FA)