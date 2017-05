„Die Armee wird lange brauchen, sich von dieser Ministerin zu erholen“

Mit heftiger Kritik am aktuellen Kurs von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Sachen Traditionserlaß der Bundeswehr haben sich führende Politiker der AfD am Dienstag zu Wort gemeldet.

„Für uns ist mit dem Abhängen des Bildes von Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform der Gipfel des Irrsinns erreicht“, meinte AfD-Bundesvize Alexander Gauland vor Journalisten in Berlin. „In Millionen deutschen Haushalten werden noch Bilder von gefallenen Vätern oder Brüdern in Wehrmachtsuniform hängen; sollen nun diese Familien ihre Väter aus dem Rahmen nehmen, weil das nicht mehr erwünscht ist?“, fragte Gauland rhetorisch.

Die Aussage von der Leyens, die Bundeswehr habe mit der Wehrmacht nichts gemein, klinge zunächst abstrakt richtig, sei aber falsch. Das beginne schon damit, daß die Bundeswehr von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren aus der Taufe gehoben worden sei. „Es gab gar keine anderen“, stellte der brandenburgische AfD-Fraktionsvorsitzende fest. „Es gab Traditionslinien in der Geschichte der deutschen Armee, die von Roßbach und Leuthen bis El Alamein reichen. Das ist auch im Grunde genommen völlig in Ordnung und sagt nichts drüber aus, wie dieses Regime zu beurteilen ist, daß natürlich ein Unrechtsregime war.“

Pezderski nennt von der Lebens Vorgehen unsinnig

Die Ministerin wende bei ihrem Bildersturm den berühmten Satz des Philosophen Theodor Adorno an, wonach es kein richtiges Leben im falschen gebe. Dies sei in der Form allerdings unhaltbar. „Denn wenn es kein richtiges Leben im falschen gäbe, dann müßte man auch den Widerstand aus der Traditionslinie eliminieren“, so der Politiker. Doch gerade Offiziere wie Henning von Tresckow und Claus Schenk Graf von Stauffenberg hätten sich an alte Traditionen der Armee gehalten, in der es nicht nur auf Gehorsam, sondern auch auf das Gewissen angekommen sei. „Eine gewollte Traditionslosigkeit kann nicht die Antwort sein“, betonte Gauland.

Auch sein Vorstandskollege Georg Pazderski nannte von der Leyens Vorgehen totalen Unsinn. Es gehe der Ministerin offenbar nicht um Aufarbeitung, sondern um Aktionismus. Von der Leyen denke auch nicht an die Truppe, sondern an ihr eigenes Fortkommen, kritisierte der pensionierte Oberst.

Für Pazderski ist klar: die deutschen Streitkräfte sind nur noch bedingt einsatzbereit und können nicht mehr ihrem Auftrag – der Landes- und Bündnisverteidigung – dienen. Den Bündnisverpflichtungen nachzukommen sei jedoch wesentlich angesichts der aktuellen Bedrohungslage. „Deutschland kann seine Sicherheit nicht selbst garantieren und ist daher auf die Nato angewiesen“, betonte der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD. Auch sein Potsdamer Kollege Gauland pflichtete ungeachtet seiner Kritik an der Rußland-Politik des Westens bei, daß Deutschland seine Bündnispflichten in der Nato selbstverständlich zu erfüllen habe.

Soll der Soldat noch Kämpfer sein?

Der Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, ergänzte, die Bundeswehr brauche eine geistig-moralische Erneuerung. Dazu gehöre auch die Frage, welchen Typus Soldat man wolle. „Soll der Soldat noch Kämpfer sein? Oder ein Verteidigungsbeamter mit sicherer Aufstiegsperspektive und Kita-Platz?“ fragte der frühere Oberstleutnant.

Schon jetzt bewahrheiteten sich die Befürchtungen all derer, die vor einer Aussetzung der Wehrpflicht gewarnt hatten. Junge plädierte in diesem Zusammenhang nur für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Dies könne auch den notwendigen Aufwuchs einer Reserve für die Truppe garantieren und deren Verankerung in der Gesellschaft verbessern. Vor allem aber gelte: „Die Politik muß sich ohne Wenn und Aber zur Bundeswehr bekennen“, forderte Junge.

Für die aktuelle Stimmung fand sein Parteifreund Pazderski deutliche Worte: „Frau von der Leyen zerstört den Zusammenhalt der Truppe. „Die Bundeswehr wird lange brauchen, um sich von dieser Ministerin zu erholen.“ (vo)