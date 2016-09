JF-TV mit AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski durch Berlin

Es wird tatsächlich spannend bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18. September, denn Grüne, Linke, AfD, SPD und CDU liegen in den Umfragen mit Werten zwischen 15 und 21 Prozent nah beieinander.

JF-TV ist mit Georg Pazderski, dem Spitzenkandidaten der AfD zur Berliner Abgeordnetenhauswahl, wenige Tage vor dem entscheidenden Wahlsonntag durch Berlin gefahren. Was Pazderski zu den Problemen der Hauptstadt sagt und was er zukünftig für Berlin erreichen will, könnt Ihr in unserer Videoreportage sehen.

Ob Oberst a.D. Pazderski, der auf seiner Harley-Davidson den Hauptstadt-Wahlkampf ordentlich durcheinandergewirbelt hat, am Wahlabend triumphieren wird, könnt Ihr am Sonntag auf unserer Internetseite verfolgen.