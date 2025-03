Jetzt will Trump gegen Bidens Begnadigungen durchgreifen

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat die Legalität der Begnadigungen durch seinen Amtsvorgänger Joe Biden infrage gestellt. „Sie werden hiermit für ungültig, fehlend und nicht länger wirksam erklärt, da sie von einem Unterschriftautomaten getätigt wurden“, kündigte der Republikaner auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social an. „Nicht nur unterschrieb Joe Biden die Begnadigungen nicht. Mehr noch, er wußte nichts davon“, heißt es weiter im Beitrag. Noch bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend hatte Trump erklärt, daß die Legalitätsfrage in diesem Zusammenhang „eine Sache der Gerichte“ sei.

The “Pardons” that Sleepy Joe Biden gave to the Unselect Committee of Political Thugs, and many others, are hereby declared VOID, VACANT, AND OF NO FURTHER FORCE OR EFFECT, because of the fact that they were done by Autopen. In other words, Joe Biden did not sign them but, more…

