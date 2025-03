UN-Richterin hält Sklavin aus Afrika – Festnahme

LONDON. Ein Gericht in Großbritannien hat die ugandische Richterin Lydia Mugambe wegen Sklaverei verurteilt. Sie war zuvor am Gerichtshof der Vereinten Nationen und zugleich am Obersten Gericht in Uganda tätig.

Laut Staatsanwaltschaft soll Mugambe ihre Position ausgenutzt haben, um einer jungen Frau aus Uganda eine reguläre Anstellung zu verweigern und sie dazu zu zwingen, kostenlos als Dienstmädchen für sie zu arbeiten sowie auf ihre Kinder aufzupassen.

Trotz der schweren Vorwürfe bestritt die 49jährige, die Afrikanerin zur Hausarbeit gezwungen zu haben. Sie betonte, daß sie die Frau stets mit Liebe, Fürsorge und Geduld behandelt habe. Bei ihrer Festnahme versuchte Mugambe, sich der Justiz zu entziehen, indem sie behauptete, diplomatische Immunität zu genießen. Doch diese Immunität wurde bereits aufgehoben.

Lydia Mugambe, a UN & Ugandan judge, has today been convicted of bringing a woman into the country illegally & then forcing her to work as a slave.

Mugambe tried to evade justice by claiming she had diplomatic immunity, which has now been removed 🚫

👉 https://t.co/g0nVYCPBl7 pic.twitter.com/duzVQET6Jk

— Thames Valley Police (@ThamesVP) March 13, 2025