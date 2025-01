Trump will amerikanisches Abwehrsystem nach „Iron Dome“-Vorbild

WASHINGTON D.C. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, für die USA ein Raketenabwehrsystem nach dem Vorbild des israelischen „Iron Dome“ bauen lassen zu wollen. Es müsse „sofort mit dem Bau eines hochwertigen Iron-Dome-Raketenabwehrschirms“ begonnen werden, „der die Amerikaner beschützen kann“, sagte Trump bei einem Treffen der Republikanischen Partei in Miami, wie Fox News berichtet.

Nach eigener Aussage soll Trump dazu bereits eine Executive Order unterschrieben haben. Federführend soll dabei der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sein. „Wir brauchen ihn, um sofort mit dem Bau eines hochmodernen Raketenabwehrschildes vom Typ Iron Dome zu beginnen“, sagte Trump über Hegseth. Der Verteidigungsminister teilte auf X kurz darauf eine Rede Trumps, in welcher dieser den Bau des neuen Systems ankündigt. „Ich danke Ihnen für Ihre Führung, Herr Präsident. Wir werden den Plan ausführen!“, kommentierte Hegseth.

Thank you for your leadership Mr. President. We will execute! https://t.co/3cJ6WGqFIt

— Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 28, 2025