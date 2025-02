So reagiert die Welt auf die Wahl in Deutschland

Anzeige

US-Präsident Donald Trump hat den Wahlsieg der Union in Deutschland gefeiert. „Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social in Großbuchstaben. Ähnlich wie in den USA hätten die Deutschen genug von einer „Agenda ohne gesunden Menschenverstand“, insbesondere in den Bereichen Energie und Migration, so Trump.

Er sprach von einem „großartigen Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten“ und zeigte sich zuversichtlich: „Herzlichen Glückwunsch an alle – viele weitere Siege werden folgen!“

Zu den ersten internationalen Gratulanten zählte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er schrieb auf Deutsch auf X, daß er mit Friedrich Merz gesprochen habe, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren. Gleichzeitig habe er Olaf Scholz (SPD) seine Freundschaft bekundet. Macron betonte, daß Frankreich und Deutschland „mehr denn je entschlossen“ seien, für ein starkes Europa zu arbeiten. „In dieser Zeit der Unsicherheit stehen wir vereint, um den großen Herausforderungen der Welt zu begegnen.“

Konservative Staatschefs setzen nach Wahl auf Zusammenarbeit

Auch der britische Premierminister Keir Starmer gratulierte Merz und erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung, um die bilateralen Beziehungen zu vertiefen. Ziel sei es, die gemeinsame Sicherheit zu stärken und wirtschaftliches Wachstum zu fördern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hob die Bedeutung des Wahlergebnisses für Europa hervor. Auf X schrieb er auf Deutsch: „Das ist ein klares Votum der Wähler – und wir sehen, wie wichtig das für Europa ist.“ Er hoffe auf eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland zur Stärkung Europas und zur Sicherung des Friedens in der Ukraine.

Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte meldete sich zu Wort. Er betonte die Bedeutung erhöhter Verteidigungsausgaben in Europa und erklärte, er freue sich darauf, mit Merz „in diesem entscheidenden Moment für unsere gemeinsame Sicherheit“ zusammenzuarbeiten.

Glückwünsche kamen ebenfalls aus Tschechien. Ministerpräsident Petr Fiala wünschte Merz „viel Kraft und Erfolg“ bei der Regierungsbildung und hob die Bedeutung der tschechisch-deutschen Kooperation hervor. Auch Rumäniens Ministerpräsident Marcel Ciolacu begrüßte das Wahlergebnis und sprach von „guten Nachrichten aus Deutschland“.

Der israelische Außenminister Gideon Saar teilte ein Foto mit Merz und äußerte seine Überzeugung, daß dieser die deutsch-israelischen Beziehungen stärken werde. Er lud den künftigen Kanzler zum Besuch nach Jerusalem ein.

Rechte Parteien gratulieren der AfD

Während konservative Regierungschefs den Sieg der Union würdigten, gratulierte Europas Rechte der AfD. FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach von einem „riesigen Loch“ in der „Brandmauer der Einheitsparteien“ und betonte, daß die Wähler nicht länger „Bevormundung, illegale Masseneinwanderung und Klimakommunismus“ akzeptieren würden.

Der französische Rechtsaußen-Politiker Éric Zemmour feierte den AfD-Wahlerfolg mit einem Video an der Seite von Alice Weidel. „Die Welle der Freiheit und der Identität wächst im ganzen Westen weiter“, schrieb er auf X. „Frankreich wird folgen!“

Unterstützung für die AfD kam auch aus den USA: X-Chef Elon Musk teilte eine Grafik, die das Wahlergebnis der Partei mit „Holy Shit“ betitelte, und kommentierte sie mit den Worten: „Große Veränderung.“ (rr)