Putin kündigt Waffenruhe über Ostern an

MOSKAU. Rußlands Präsident Wladimir Putin hat im Ukraine-Krieg eine mehrstündige Waffenruhe angekündigt. Die russischen Truppen würden von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 23 Uhr deutscher Zeit keine weiteren Angriffe unternehmen, sagte er nach Agenturangaben im russischen Staatsfernsehen in einem Gespräch mit Generalstabschef Waleri Gerassimow.

„Wir gehen davon aus, daß die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verletzungen der Waffenruhe und Provokationen des Gegners, jede seiner aggressiven Aktionen, abzuwehren“, sagte Putin. Laut dem russischen Verteidigungsministerium habe die Waffenruhe „humanitäre“ Gründe.

Zuletzt hatte die US-Regierung damit gedroht, sich aus den Friedensgesprächen der beiden Länder innerhalb kürzester Zeit zurückzuziehen, sollten diese keinen Waffenstillstand schließen. Einen genauen Zeitpunkt wollte US-Präsident Donald Trump dafür allerdings nicht nennen. Nach einem russischen Angriff auf einen Kinderspielplatz in Sumy mit mehr als 30 Toten hatte die US-Regierung ihren Ton gegenüber Rußlands verschärft. Außenminister Marco Rubio sprach von einem „schrecklichen russischen Raketenangriff“.

CNN berichtete zudem unter Berufung auf eine Quelle im Umfeld Trumps, dieser überlege, die russisch besetzte Halbinsel Krim als russisches Territorium anzuerkennen, wenn der Krieg beendet werde. Von der Ukraine lag noch keine offizielle Reaktion vor. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackierte Rußland das Land kurz vor Beginn der Waffenruhe noch mit Angriffsdrohnen. (ho)

I have just received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi.

Today, our forces continued their activity on the territory of the Kursk region and are holding their positions. In the Belgorod region, our warriors have advanced and expanded our zone of control.

As for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025