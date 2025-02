Die Verantwortungslosigkeit in der Migrationspolitik muß jetzt ein Ende haben

Anzeige

Eine 37jährige Mutter und ihr 2jähriges Kind haben es nicht mehr geschafft. Der islamistische Attentäter aus Afghanistan hat nun zwei Menschenleben auf dem Gewissen. Er war am Donnerstag mit seinem Auto mutwillig und in terroristischer Absicht in eine Verdi-Demonstration gerast und hat 39 Menschen teils schwer verletzt.

Ich stelle mir vor, es wäre meine Frau und mein Kind gewesen. Und ich würde bereits seit Tagen die immer gleichen leeren Phrasen der Politiker hören. Das immer gleiche Gerede über harte Konsequenzen. Die angebliche Betroffenheit über „schlimme Nachrichten“. Ob Olaf Scholz, Friedrich Merz, Markus Söder, Robert Habeck und andere. Wir können es nicht mehr hören. Hilfloses Gestammel von Bürokraten, die sich hinter Sachzwängen verstecken.

Wann kommt endlich der öffentliche Bruch der CDU mit Merkel?

Wir haben als Zeitung seit Jahrzehnten vor den Folgen einer Politik zügelloser Massenmigration gewarnt. Es wollte lange kaum jemand hören. Nicht erst seit 2015, als mit Angela Merkel eine Bundeskanzlerin der CDU vollkommen verantwortungslos die Grenzen geöffnet hat. Wann kommt endlich der öffentliche Bruch der CDU mit dieser furchtbaren Politikerin? Wann kommt das Parteiausschlußverfahren gegen Merkel?

All die Spätberufenen, denen jetzt plötzlich auffällt, was in der Migrationspolitik zu tun sei, erinnere ich, wann wir schon harte Maßnahmen gefordert haben und dafür als rechtsradikale Spalter beschimpft wurden. Wir tun das seit 2015. #münchen pic.twitter.com/NJ74WSkQks — Dieter Stein (@Dieter_Stein) February 13, 2025

Einheiten der Bundespolizei waren im Herbst 2015 einsatzbereit, um die Grenzen abzuriegeln. Merkel kommandierte sie zurück und hinderte sie, entsprechend Recht und Gesetz zu handeln. Unter dem frenetischen Jubel einer von der eigenen Hypermoral trunkenen politischen Klasse wurde dieser aberwitzige Kontrollverlust gestützt.

Die „Refugees welcome-Kampagne des Springer-Verlages werden wir nicht vergessen

Die Kampagne des Springer Verlages unter dem linksextremen Antifa-Slogan „Refugees Welcome“ werden wir nicht vergessen. Nie erfolgte eine Entschuldigung der BILD-Zeitung dafür. Bis heute nicht. Es will keiner gewesen sein. Dabei hätte Merkel ohne diesen medialen Rückenwind so nicht gehandelt. Sie wurde bei ihrem Migrations-Himmelfahrtskommando nicht nur von den links-grünen Medien gestützt – genauso von den Blättern, hinter denen angeblich „immer ein kluger Kopf“ steckt.

Nie stand Merkel – und ihr Nachfolger – unter ernsthaftem gesellschaftlichem Druck wegen dieser Politik des systematischen Kontrollverlusts. Sie wurde von den Meinungsmachern, den Kirchenfürsten, den Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden auf Händen getragen für diesen Kurs.

Hinter den Lügen über Bereicherung, Vielfalt, Buntheit lauerte die Hölle

Die Folgen dieser kriminellen Migrationspolitik wurden lange verschleiert. Hinter den Lügen über Bereicherung, Vielfalt, Buntheit braute sich eine Hölle für diejenigen zusammen, die die Konsequenzen ausbaden müssen. In sozialen Brennpunkten. An den Schulen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Dämmerung in Parks und Unterführungen. Die Liste der Ermordeten, Vergewaltigten, Geschundenen, Verletzten ist endlos.

Die politisch Verantwortlichen, die Meinungsmacher, die Bischöfe, die Gewerkschafts- und Konzernbosse, die Konzernlenker – sie verstecken sich währenddessen in ihren Villenvierteln, halten sich Augen und Ohren zu.

Jetzt kommt vielleicht – endlich – langsam das Erwachen. Am 23. Februar könnte sich nicht zuletzt wegen dieser seit zehn Jahren verschleppten Korrektur der Migrationspolitik die Wut an der Wahlurne entladen. Der Wahlerfolg der AfD liegt hier begründet.

ES REICHT ENDGÜLTIG

US-Vizepräsident J. D. Vance hat die Wahrheit gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit nüchterner Klarheit den anwesenden Spitzen des deutschen Establishments um die Ohren gehauen:

„Von all den drängenden Herausforderungen, denen sich die hier vertretenen Nationen gegenübersehen, glaube ich, daß keine dringender ist als die Massenmigration. Wir wissen, wie es zu dieser Lage kam; sie ist nicht aus dem Nichts entstanden. Sie ist das Ergebnis einer Reihe bewußter Entscheidungen, die Politiker überall auf dem Kontinent und andernorts auf der Welt im Verlauf eines Jahrzehnts getroffen haben. Wir sahen das Grauen, das diese Entscheidungen hervorgebracht haben – erst gestern, hier in dieser Stadt.“ Und er fügte hinzu: „Wie oft müssen wir derartige schreckliche Rückschläge noch hinnehmen, bevor wir den Kurs ändern und unsere gemeinsame Zivilisation in eine neue Richtung lenken?“

Ich fürchte, diese Warnung ist noch immer nicht in Berlin und bei allen Bürgern angekommen. Wie viele Menschen müssen also noch sterben, bis diese politische Verantwortungslosigkeit ein Ende hat? ES REICHT ENDGÜLTIG!