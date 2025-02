Frankreich – Islamist tötet einen Menschen und verletzt fünf weitere

Anzeige

MÜHLHAUSEN/MULHOUSE. Ein 37jähriger Algerier hat im elsässischen Mühlhausen (französisch: Mulhouse) am Samstag einen Mann getötet und mindestens fünf weitere verletzt, zwei davon schwer. Während des Messerangriffs soll der Täter „Allahu Akbar“ gerufen haben, berichten verschiedene französische Medien. Die Behörden gehen von einem islamistisch motivierten Terroranschlag aus. Bei den zwei Schwerverletzten soll es sich um Polizeibeamte handeln. Einer ist sehr schwer an der Halsschlagader verletzt, der andere an der Brust.

Der Täter attackierte die Polizisten auf dem Marktplatze der Stadt. Die staatliche Antiterrorismusbehörde erklärte, daß sich ein Passant dazwischenstellte und den Täter offenbar aufhalten wollte. Die Person wurde daraufhin ebenfalls attackiert und starb kurze Zeit später.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen Polizisten, die sich um eine verletzte Person kümmern. Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie Passanten eine am Boden liegende Person mit einer weißen Plane abdecken.

La France est attaquée .

Des morts chaque jour Elias à Paris et ici a #Mulhouse .

Pas par l’extrême droite imaginaire .pic.twitter.com/sUPH7kow7k — Sonia jerbi fourati (@FouratiJerbi) February 22, 2025

Täter stand unter Hausarrest

Der Algerier wurde in der nationalen Datenbank zur Terrorismusbekämpfung aufgelistet. Er war ausreisepflichtig, hatte einen gerichtlich verhängten Hausarrest und ein Einreiseverbot für die kommenden zehn Jahre. Zum Tatzeitpunkte sollte er auf der Polizeiwache eine richterliche Kontrolle seines Hausarrests unterschreiben. Er weigerte sich und griff kurz darauf die Polizisten an.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron betonte angesichts der Tat seine „Solidarität mit der ganzen Nation“. Es gebe keinen Zweifel, daß es sich um einen islamistischen Terrorakt handele.

Attentat islamiste au marché de Mulhouse (68) : Emmanuel Macron évoque « l’attentat terroriste de Mulhouse » https://t.co/JumsVl7fwK — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) February 22, 2025

(lb)