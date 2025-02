„Diktator“: Trump teilt immer schärfer gegen Selenskyj aus

Anzeige

WASHINGTON, D.C. Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als „nur mäßig erfolgreichen Komiker“ sowie als „Diktator“ bezeichnet. Der US-Präsident fordert eine Gegenleistung für die 350 Milliarden US-Dollar, die Washington an Kiew geleistet habe.

Während im Kreml die Spannungen zwischen Trump und Selenskyj vermutlich mit Wohlwollen beobachtet werden, dürfte die EU die jüngsten Äußerungen des Republikaners mit Sorge sehen. In Brüssel wächst die Befürchtung, daß die USA ihren ukrainischen Verbündeten fallen lassen könnten.

Trump verlangt eine Rückerstattung der Milliardenbeträge, die in die Ukraine geflossen sind. Besonders empört ihn, daß Selenskyj kürzlich eingestand, nicht genau zu wissen, wohin die Hälfte dieser Summe verschwunden ist.

In einem Online-Beitrag erklärte Trump: „Stellt euch das vor: Ein mäßig erfolgreicher Komiker, Wolodymyr Selenskyj, hat die Vereinigten Staaten dazu gebracht, 350 Milliarden Dollar für einen Krieg auszugeben, den man nicht gewinnen konnte, der nie hätte beginnen müssen – aber einen Krieg, den er ohne die USA und mich, ‚TRUMP‘, niemals beenden kann.“

Trump wirf Selenskyj vor, keine Wahlen abzuhalten

Am Mittwoch trat Trump nach den turbulenten vergangenen Tagen zunächst kürzer. In seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida postete er einige Online-Beiträge, spielte Golf und reiste am Abend nach Miami Beach zu einem von Saudi-Arabien finanzierten Investorentreffen. Dort lobte er das Königreich als einen „ganz besonderen Ort“ und nutzte die Gelegenheit, um seine geschäftlichen Interessen voranzutreiben.



„Ich hatte schon immer ein Gespür dafür, Geld zu verdienen“, erklärte der ehemalige Immobilienmogul. Kurz darauf kam er erneut auf die Ukraine zu sprechen. „Selenskyj weigert sich, Wahlen abzuhalten“, kritisierte Trump. „Er ist ein Diktator ohne Wahlen. Er sollte besser schnell handeln, sonst wird er bald kein Land mehr haben.“ Mit diesen Aussagen wiederholte Trump die Kernaussagen seines Online-Posts vom Vormittag, in dem er Selenskyj bereits als gescheiterten Staatschef bezeichnet hatte. (rr)