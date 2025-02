Corona, Bargeld, WHO: Woran FPÖ und ÖVP in Wahrheit scheiterten

Der Streit um das Innenministerium brachte letztlich das Aus der Verhandlungen in Österreich. Ging es Herbert Kickl wirklich nur um Macht? Was wollte die ÖVP in Wahrheit verhindern? Eine Analyse.