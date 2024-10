US-Wahlen 2024 – Jetzt mischt Bill Gates mit

Anzeige

WASHINGTON DC. Der US-Unternehmer Bill Gates hat anscheinend 50 Millionen US-Dollar an die Wahlkampfkampagne der demokratischen Kandidatin Kamala Harris gespendet. Ursprünglich wollte er die Sache geheim halten, wie die New York Times berichtete. „Ich habe eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Politikern über das gesamte Spektrum hinweg, aber diese Wahl ist etwas anderes“, sagte Gates auf Nachfrage der Zeitung.

Den Recherchen des Blattes zufolge hat der Milliardär die Summe bewußt an eine Sparte des Wahlkampfkomitees überwiesen, die nicht gesetzlich verpflichtet ist, ihre Geldgeber öffentlich zu nennen. Gates´ Stiftung arbeitet weltweit mit Regierungen zusammen, der Microsoft-Mitgründer selbst gibt sich öffentlich jedoch politisch neutral.

US-Wahlen finden in wenigen Tagen statt

Der US-Milliardär Elon Musk hingegen betreibt inzwischen offen Wahlkampf für den republikanischen Kandidaten Donald Trump. Unlängst trat er auch bei einer Kundgebung mit ihm auf. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Musk bisher mindestens 75 Millionen US-Dollar an eine Organisation gespendet, die Trump im Wahlkampf unterstützt.

In den USA wird am 5. November dieses Jahres ein neuer Präsident gewählt. In der ältesten Demokratie der Welt sind die Bürger alle vier Jahre dazu aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen – Beobachter erwarten ein knappes Duell zwischen den beiden wichtigsten Kandidaten Trump und Harris. (st)