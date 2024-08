Nach Southport-Unruhen: Labour schafft Platz in den Gefängnissen

LONDON. Die britische Regierung hat zur Entlastung der überfüllten Gefängnisse Notmaßnahmen erlassen. Damit will sie mehr Platz für diejenigen schaffen, die im Zusammenhang mit den migrationskritischen Protesten der vergangenen Wochen inhaftiert wurden. „Die entschiedenen Maßnahmen gegen die Gewalt auf unseren Straßen haben die seit langem bestehenden Kapazitätsprobleme verschärft“, erklärte die Regierung am Montag.

Konkret sollen Verdächtige, die auf ihren Prozeß warten, bis auf weiteres in Gewahrsamszellen der Polizei untergebracht oder gegen Kaution freigelassen werden. Personen in Untersuchungshaft sollen dem Richter erst dann vorgeführt werden, wenn wieder Platz in den Gefängnissen entsteht.

Diese Maßnahmen sollen in dem besonders betroffenen Norden Englands gelten. „Wir werden sicherstellen, daß jeder, der in den Knast muß, auch in den Knast kommt“, sagte der Vorsitzende der Gefängniswärtergewerkschaft Prison Officers‘ Association, Mark Fairhurst, dem Nachrichtensender BBC News. „Vielleicht nicht da, wo sie leben – möglicherweise 200, 300 Meilen von ihrem Zuhause entfernt –, aber wir werden den Betroffenen eine Gefängniszelle bereitstellen.“

‚The easiest way to describe it is one in, one out‘

Mark Fairhurst from the Prison Officers‘ Association spoke to #BBCBreakfast after the government activated ‚Operation Early Dawn‘ – emergency measures to ease prison overcrowding in Englandhttps://t.co/sURv8RnRXd pic.twitter.com/RzUqoIBDiF

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 19, 2024