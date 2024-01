Französische Bauern blockieren Paris

PARIS. Seit gestern halten französische Landwirte die Autobahnen um Paris mit einer Blockade im Stillstand. Alle acht Autobahnen, die zur Hauptstadt führen, seien derzeit unterbrochen, teilte die Agrargesellschaft FNSEA nach Berichten der Welt mit. Die Polizei versucht, die Sperrungen mit gepanzerten Fahrzeugen und Hubschraubern zu verringern.

Auch in anderen Teilen des Landes blockieren Bauern Autobahnen und Zugangsfahrten zu Supermärkten. In der südfranzösischen Stadt Toulouse versperrten Protest-Teilnehmer die Zufahrt zu einem Flughafen und zündeten dabei Autoreifen und Strohballen an. Bislang kam es dabei allerdings zu keinen gewalttätigen Ausschreitungen. An der Grenze zu Spanien kam es im Zusammenhang mit den Protesten vergangene Woche zu einem tödlichen Autounfall.

INCREDIBLE SCENES 🚜🇫🇷

Thousands of farmers arriving on the motorway to BLOCKADE the city of Paris in protest of the green agenda.

All of Europe is saying NO to Climate Communism. pic.twitter.com/hhWKb3QsX0

— PeterSweden (@PeterSweden7) January 29, 2024