EU-Kommissar Breton tritt zurück

BRÜSSEL. Der Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen der Europäischen Union, Thierry Breton, hat am Montag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auf der Internetplattform X veröffentlichte er ein Bild seines Schreibens an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Darin erklärt er, daß er sich nicht mehr in der Lage sehe, seine Pflichten zu erfüllen.

Grund dafür ist offenbar eine Auseinandersetzung mit der Kommissionspräsidentin. Der Ex-EU-Kommissar erklärt in dem Brief, von der Leyen habe den französischen Premierminister Michel Barnier vor wenigen Tagen aufgefordert, Bretons Namen als Kommissionskandidaten zurückzuziehen. Der geschasste Politiker wirft von der Leyen dabei vor, die Gründe „zu keiner Gelegenheit mit mir diskutiert“ zu haben.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu

