Komplett gescheitert: Letzte Generation in Österreich löst sich auf

Anzeige

WIEN. Die „Letzte Generation“ in Österreich hat sich aufgelöst. „Mit dem heutigen Tag beenden wir unsere Proteste“, teilten die Klimaradikalen am Dienstag mit. „Wir machen Platz, damit Neues entstehen kann.“ Der Protest werde in anderen Organisationsformen fortgeführt.

Jedoch sieht die Gruppe derzeit keine Zukunft für ihre derzeitige Protestform. „Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr. Die Regierung glänzte in den letzten zwei Jahren mit kompletter Inkompetenz“, schreiben sie. Österreich bleibe ignorant und mache sich dadurch mitschuldig an dem „Tod von Milliarden von Menschen“.

Letzte Generation Deutschland klebt weiter

Noch existierende Finanzmittel aus Spenden würden weiterhin verwendet, um Gerichtskosten zu stemmen. Dafür bleibe auch das Spendenkonto weiterhin offen. Die Klimaideologen bedankten sich zudem für die Unterstützung. Am Ende der Mitteilung heißt es: „Wir bleiben wütend. Der Widerstand geht weiter.“

Bisher äußerte sich die „Letzte Generation Deutschland“ nicht zu der Auflösung ihrer Schwesterorganisation. Beide Gruppierungen verärgerten in den vergangenen Jahren Autofahrer mit Klebeblockaden, griffen Kunstwerke mit Farbe an und störten öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte. (sv)