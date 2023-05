Gewaltvideo von Migranten schockiert Niederlande

Anzeige







DEN HAAG. Ein Video in den sozialen Netzwerken, in dem mehrere Migranten auf einen älteren Herrn und seinen Hund einschlagen, hat für Entsetzen in den Niederlanden gesorgt. Der Vorsitzende der Freiheitspartei, Geert Wilders, sprach in einem Tweet von „Abschaum“, der das Land verlassen müsse.

Smerig multicultureel tuig mijn bloed kookt, oppakken en ONS LAND UIT!!!pic.twitter.com/Lse5kzMVyg — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 10, 2023

Ereignet hatte sich der Gewaltvorfall in der Gemeinde Pijnacker südöstlich von Den Haag am Montag. Dank der Aufnahmen konnten die Täter im Alter von 13 bis 15 Jahren am Mittwoch von der Polizei festgenommen werden. Das Video erhielt allein auf dem Kurznachrichtendienst Twitter fast zwei Millionen Aufrufe.

Der Bürgermeister des Ortes, Björn Lugthart, zeigte sich schockiert. „Das Verhalten dieser Jugendlichen ist inakzeptabel und wird nicht toleriert. Die Polizei griff sofort ein, und drei Verdächtige wurden inzwischen festgenommen. Daß Jugendliche Menschen angreifen und mißhandeln und dies dann auch noch stolz filmen, das geht mir nicht in den Kopf.“ Er werde nun prüfen, was veranlaßt werden müsse, um solche Vorfälle künftig zu verhindern. (ho)