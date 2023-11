Ukrainer schleust Syrer – und wandert hinter Gitter

Anzeige

GÖRLITZ. Die Bundespolizei hat im Landkreis Görlitz einen 23jährigen Ukrainer festgenommen, der zahlreiche illegale Einwanderer aus Syrien nach Deutschland eingeschleust hatte. Der Mann, der in einem Waldstück aufgegriffen wurde, konnte nicht erklären, weswegen er sich dort aufhielt.

„Der Grund fand sich allerdings kurz darauf, als in seiner Nähe zunächst 15 syrische Männer aufgegriffen wurden. Zwei weitere Syrer wurden später durch die Besatzung eines aufgestiegenen Polizeihubschraubers entdeckt“, teilte die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf mit. Die Migranten identifizierten den Ukrainer daraufhin als den Schleuser, der sie nach Deutschland gebracht hatte. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ukrainer diente offenbar als Späher

Der Mann soll dabei als Späher „eines Aufklärungs- oder eines sogenannten Pilotfahrzeuges“ gesessen haben, teilten die Sicherheitskräfte mit. Als Pilotfahrzeug diente ihm dafür ein VW Tiguan mit polnischem Kennzeichen.

Das war allerdings nicht der einzige Aufgriff der Bundespolizisten in der Gegend. „Neben den durch ihn eingeschleusten 17 syrischen Männern sind am Montag in weiteren vier Fällen zwölf und am Dienstag in drei Fällen 13 Migranten, in erster Linie aus Syrien, zum Teil aber auch aus der Türkei und aus dem Iran, ergriffen worden.“ Laut Bundespolizei wurden die illegalen Einwanderer unter anderem in Bad Muskau, Horka, Hähnichen oder in Görlitz aufgegriffen. Alle Orte liegen in Ostsachsen.

Schon tausende Festnahmen in diesem Jahr

Daß Ukrainer sich zunehmend als Schleuser verdingen, ist dabei kein Einzelfall. So erbrachte die Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm von Anfang August, daß Ukrainer mittlerweile die zweithäufigste Nationalität der von der Bundespolizei festgenommenen Menschenschmuggler sind.

Allein bis Ende August dieses Jahres wurden 2.700 Schleuser festgenommen. Die zwei am stärksten vertretenen Schleuser-Nationalitäten sind Syrer und Ukrainer, jeweils mit 263 und 252 Personen. Auf Platz drei sind Schleuser aus der Türkei mit 140 Festnahmen.

(ho)