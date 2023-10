Erster Regierungschef will „Volk von Gaza“ nach Europa umsiedeln

EDINBURGH. Der schottische Regierungschef Humza Yousaf hat die Internationale Gemeinschaft aufgerufen, „sich zu einem Flüchtlingsprogramm für das Volk von Gaza zu verpflichten“. Auf einer Parteiveranstaltung der sozialistischen Scottish National Party (SNP) sagte er: „Aktuell sind eine Million Menschen in Gaza heimatvertrieben.“ Diese bräuchten „Sicherheit und einen Zufluchtsort“.

Yousaf ist der erste muslimische Politiker, der an der Spitze einer der großen Parteien Großbritanniens steht und der erste Muslim, der Regierungschef Teils eines Staats in Westeuropa ist. Seit März ist er SNP-Vorsitzender.

