Hamas-Anhänger greifen Polizei am Brandenburger Tor an

BERLIN. Während einer nicht angemeldeten Demonstration am Brandenburger Tor haben in der Nacht zu Mittwoch Hamas-Anhänger Berliner Polizisten angegriffen. Die Polizei sprach von mehr als 300, ein dpa-Reporter von 1000 Migranten, die eine spontane Mahnwache gegen Israel auf dem Pariser Platz abhalten wollten.

Dann hätten Personen versucht, auf die andere Seite des Wahrzeichens, auf den Platz des 18. März, vorzudringen. „Dabei wurden auch unsere Einsatzkräfte angegriffen“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Ansammlung am Brandenburger Tor aufgelöst

Nach mehreren Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Ort zu verlassen, habe man die unerlaubte Ansammlung aufgelöst.

Aktuell: Brennende Barrikade an der Sonnenallee in den High-Decks. Das ist die Stelle, an der Silvester ein Bus brannte. pic.twitter.com/cmAYRAM2zX — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) October 17, 2023



Auch in Berlin-Neukölln kam es in der Nacht erneut zu Ausschreitungen von Arabern. Diese bewarfen Polizisten mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Die Migranten zündeten zudem Barrikaden an. Die Polizei mußte einen Wasserwerfer einsetzen. (fh)