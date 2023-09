Migrationskrise spitzt sich zu: Bootsstau vor Lampedusa

LAMPEDUSA. Am Dienstag hat sich im Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ein Stau gebildet. Zahlreiche Boote brachten neue Migranten nach Europa. Allein am Dienstag zählten die Behörden laut Nachrichtenagentur Ansa 2.500 Personen. Einen Tag zuvor waren es 1.900 auf 51 Booten.

Das dortige Aufnahmelager faßt jedoch nur 400 Migranten. Die italienischen Behörden bringen daher so viele wie möglich mit Fähren oder Polizeischiffen auf das Festland. Von dort werden sie weiter nach Europa verteilt. Die meisten wollen nach Deutschland und reisen auch illegal ein.

The situation in Lampedusa is completely out of control, an unprecedented situation. Today in 30 minutes 35 boats of African hordes invaded us, so far 100 boats in one day. Giorgia Meloni has deported 190,000 invaders to date, a real apocalypse! https://t.co/drJGG347r2 pic.twitter.com/YhF319EHey

— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 12, 2023