Armenische Beamte an der Grenze zwischen Aserbaidschan und der Zwergrepublik Arzach – sie protestieren gegen den Kessel Foto: picture alliance/dpa/TASS | Alexander Patrin

Aserbaidschan will mit der armenischen Zwergrepublik Arzach auf seinem Territorium aufräumen und hat die letzte Verbindung in die chrsitlich geprägte Bergregion gekappt – eine massive Hungersnot droht. Die EU hält sich zurück – auch wegen des Kriegs in der Ukraine.