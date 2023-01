Neue Geheimdokumente in Privat-Büro von Joe Biden gefunden

WASHINGTON. Mitarbeiter von US-Präsident Joe Biden haben weitere geheime Dokumente außerhalb des Weißen Hauses entdeckt. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf nicht weiter genannte Quellen. Inzwischen hat das Weiße Haus die Vorgänge bestätigt.

Erst am Montag war publik geworden, daß der Demokrat in seinem Privatbüro vertrauliche Unterlagen aus seiner Zeit als Vize-Präsident unter Barack Obama aufbewahrt hatte. Bei den Dokumenten handelt es sich laut Berichten um mindestens zehn vertrauliche Papiere, auch solche mit höchster Geheimhaltungsstufe.

Der Präsident hatte als Reaktion auf den am Montag publik gewordenen Fund gesagt, er wisse nicht, wie die Dokumente dorthin gekommen seien und was sie beinhalteten. Ein ähnlicher Fall beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (Republikaner) hatte zu einer Durchsuchung seines Anwesens in Florida geführt. Die Demokraten hatten Trump dafür scharf kritisiert.

The Far Left and the mainstream media won’t show outrage over this illegal behavior by Joe Biden, but our House GOP Majority will.

We will demand answers, stop the politicization of the corrupt FBI & DOJ, and hold the Biden Crime Family accountable. https://t.co/z9pc0A9CYl

— Elise Stefanik (@EliseStefanik) January 11, 2023