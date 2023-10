Gaza-Krankenhaus unter „friendly Fire“?

TEL AVIV/GAZA. Die den Gaza-Streifen beherrschende Hamas und mehrere arabische Staaten haben Israel die Schuld für einen Raketenangriff auf ein Krankenhaus gegeben. Der Einschlag in Gaza soll nach Angaben der Terrororganisation hunderte Menschen das Leben gekostet haben. Dies läßt sich nicht unabhängig verifizieren.

Die israelische Armee hat jegliche Verantwortung für die Bombardierung zurückgewiesen und versucht nun, dies anhand eines Videos zu belegen. „Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation ‚Islamischer Dschihad‘ getroffen“, erklärte das Militär in der Nacht auf Mittwoch.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023