EU-Kommissarin warnt vor organisierter Drogenkriminalität

ANTWERPEN. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hat davor gewarnt, die Folgen der organisierten Kriminalität zu unterschätzen. „Die Bedrohung der Gesellschaft durch das organisierte Verbrechen ist heute genauso groß wie die terroristische Bedrohung“, sagte die schwedische Sozialdemokratin während eines Besuchs in Antwerpen.

The fight against organised crime and drug trafficking is an international one.

During our joint visit to #Antwerp Port myself and 🇧🇪 Minister @AnneliesVl announced that we will visit, together, Colombia 🇨🇴 and Ecuador 🇪🇨 at the end of this month.

