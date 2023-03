FBI: Corona stammt aus dem Labor

WASHINGTON. Die amerikanische Bundespolizei geht von einer künstlichen Entstehung des Coronavirus aus. „Höchstwahrscheinlich“ stamme der Erreger ursprünglich aus einem chinesischen Labor, sagte FBI-Chef Christopher Wray in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. „Das FBI geht schon seit geraumer Zeit davon aus, daß der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein möglicher Laborvorfall in Wuhan ist.“

Das Wall Street Journal berichtet von einem US-Geheimdienstbericht, der gleichfalls einen Laborunfall als wahrscheinlichstes Szenario beschreibt und in den vergangenen Tagen dem Weißen Haus sowie weiteren Stellen der Regierung vorgelegt wurde. Das amerikanische Energieministerium hat mittlerweile seine Einschätzung revidiert und geht offiziell nicht länger von einer natürlichen Entstehung von Covid19 aus.

Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme aus dem Weißen Haus zu den jüngsten Bekanntmachungen. „Die Nachrichtendienste und der Rest der Regierung sind noch dabei, die Sache zu prüfen“, sagte der Sprecher des US-Sicherheitsrates, John Kirby. „In der US-Regierung herrscht derzeit keine Einigkeit darüber, wie Covid genau entstanden ist“, zitiert ihn die Welt.

#FBI Director Wray confirmed that the Bureau has assessed that the origins of the COVID-19 pandemic likely originated from a lab incident in Wuhan, China. pic.twitter.com/LcBVNU7vmO

— FBI (@FBI) March 1, 2023