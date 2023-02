AirBnB sperrt Eltern von konservativer Aktivistin Lauren Southern

SAN FRANCISCO. Das Buchungs- und Vermietungsportal AirBnB hat die Eltern der konservativen kanadischen YouTuberin Lauren Southern von der Website des Unternehmens verbannt. „Wir haben Sie von der Plattform entfernt, weil ihr Konto stark mit einer Person assoziiert wird, die AirBnB nicht benutzen darf. Das bedeutet, daß Sie künftig keine Buchungen mehr vornehmen können“, begründete das US-Unternehmen den Schritt, wie aus einem Screenshot hervorgeht, den Southern in auf Twitter geteilt hat.

My parents just got banned from AirBnB for being related to me.

They have never booked anything for me. They do not represent me in any way. They aren’t publicly political in any way.

How is this sane in any way @Airbnb pic.twitter.com/SOF01xkJFS

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) February 7, 2023