13jährige wird von Mädchengang gefangengehalten und gefoltert

LYON. In Frankreich hat ein Video für Entsetzen gesorgt, auf dem zu sehen ist, wie ein Mädchen von Gleichaltrigen geschlagen und auf einen Betonboden geworfen wird. Der Vorfall ereignete sich offenbar bereits am 10. Oktober in der südfranzösischen Stadt Lyon, wie das Nachrichtenportal Fdsouche berichtet, wurde aber erst jetzt öffentlich bekannt.

Demnach wurde das 13jährige Mädchen von einer Schulkameradin in den Keller eines Gebäudes gelockt. Dort soll sie gefangengehalten und attackiert worden sein. Das mutmaßliche Motiv: Das Opfer soll zuvor angegeben haben, von einem Mann mit dem arabischen Namen Yassine vergewaltigt worden zu sein. Die Schwester des Mannes wollte sich dafür rächen und soll die Mädchenbande an diesem Tag angeführt haben.

Opfer verlor das Bewußtsein

Auf dem Video soll zu hören sein, wie die Täterin das Opfer mit den Worten „Rede noch einmal über meinen Bruder“ anschreit, bevor sie ihr das Knie ins Gesicht rammt. Mehrfach beteuert das Opfer, daß es ihr leid tue und bittet die Mädchen aufzuhören. Eine Täterin mit orangenfarbenem Oberteil stiehlt ihr während der Mißhandlungen das Handy.

Am Ende soll das Opfer ohnmächtig geworden sein, worauf die Täterinnen den Keller verließen. Nachdem die 13jährige wieder zu sich kam und sich aus dem Keller rettete, soll ihr eine Nachbarin zu Hilfe gekommen sein und die Behörden verständigt haben. Das Opfer kam später in medizinische Behandlung. Ihr Vater erstattete Anzeige, die Täterinnen werden offenbar noch ermittelt. (lb)