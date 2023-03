Mädchengruppe quälte 13Jährige stundenlang und filmte die Tat

Wenige Wochen nach dem Mord an einer Zwölfjährigen in Freudenberg sorgt ein weiterer Fall von Gewalt unter jungen Mädchen für Aufruhr. In Schleswig-Holstein quälte und bedrohte eine Mädchengruppe offenbar stundenlang eine Gleichaltrige. Videoaufnahmen der Tat kursieren nun im Netz.