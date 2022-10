USA machen Ukraine für Attentat auf Dugin-Tochter verantwortlich

WASHINGTON. Die USA machen offenbar Teile der ukrainischen Regierung für die Ermordung von Darja Dugina verantwortlich. Laut dem US-Nachrichtensender CNN und der New York Times, die sich auf nicht namentliche Quellen in der Biden-Administration berufen, hätten die Vereinigten Staaten die Regierung in Kiew deswegen „ermahnt“.

Wer genau den Anschlag beauftragt habe, sei allerdings nicht bekannt. Die USA seien im Vorfeld nicht darüber informiert worden, berichtet CNN. Die Tochter des Philosophen Alexander Dugin war am 20. August bei einem Sprengstoffanschlag in der Nähe der russischen Hauptstadt getötet worden. Sie war zuvor auf einer Pro-Regierungsveranstaltung zusammen mit ihrem Vater. Entgegen der Planung reiste sie jedoch etwas früher und allein vom Veranstaltungsort ab.

Ukraine weist Beteiligung an Dugina-Attentat zurück

Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie Dugin kurz nach dem Attentat am Tatort eintrifft.

Misslungener Anschlag auf Aleksandr Dugin in #Moskau. Der Ideologe #Putins überlebte per Zufall einen Anschlag auf sein Auto. Dafür starb seine Tochter. Dugin sollte bei ihr sitzen, stieg aber in ein anderes Fahrzeug. Trotzdem eine Warnung an die russische Führungselite @welt pic.twitter.com/vxpAmkWw97 — Alfred Hackensberger (@hackensberger) August 20, 2022

Russische Geheimdienste machten die Ukraine für die Tat verantwortlich. Sie vermuten zudem, der Anschlag habe eigentlich ihrem Vater gegolten, der in der Vergangenheit den Angriff auf die Ukraine immer wieder verteidigt hatte. Er gilt zudem als Vordenker einer eurasischen Ideologie, laut der Europa und Rußland mehr gemeinsame Interessen haben als Europa und die USA. Kiew weist jede Beteiligung an dem Attentat zurück. (ho)