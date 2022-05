US-Regierung prangert Gewalt gegen Abtreibungsgegner an

WASHINGTON. Die US-Regierung hat Gewalt gegen Abtreibungsgegner verurteilt. US-Präsident Joe Biden schätze das verfassungsmäßige Recht auf Protest, solcher dürfe aber niemals in Gewalttaten, Drohungen oder Vandalismus münden, schrieb die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Mittwoch auf Twitter.

.@POTUS strongly believes in the Constitutional right to protest. But that should never include violence, threats, or vandalism. Judges perform an incredibly important function in our society, and they must be able to do their jobs without concern for their personal safety.

