Ungarn verhindert EU-Milliardenhilfen für die Ukraine

BRÜSSEL. Ungarn hat bei einem Treffen der EU-Finanzminister gegen ein weiteres gemeinsames Hilfspaket für die Ukraine gestimmt. Damit können die Gelder in Höhe von 18 Milliarden Euro vorerst nicht an das Land ausgezahlt werden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete.

Außer Ungarns Finanzminister Mihály Varga votierten die Vertreter der übrigen Länder geschlossen für das Ukraine-Hilfen. Der Beschluß hatte aber Einstimmigkeit erfordert.

3/3 We envision a different future for Europe. One built on strong member states, instead of huge piles of common debt.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022