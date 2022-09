Ungarn verliert Demokratiestatus vor dem EU-Parlament

BRÜSSEL. Das EU-Parlament hat Ungarn abgesprochen, eine Demokratie zu sein. In dem Land herrsche ein „hybrides System der Wahlautokratie“, heißt es in einer nicht bindenden Entschließung, für die die Mehrheit der Abgeordneten laut der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag stimmte. Vorangetrieben hatten die Resolution mehrere Fraktionen, darunter die Grünen und die Sozialdemokraten.

Die Brüsseler Parlamentarier kritisierten, die EU habe nicht genug Einsatz gegen vermeintliche Mißstände in Ungarn gezeigt. Sie sei mitverantwortlich für den angeblichen Zerfall von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in dem Land.

Neben dem linken Lager stimmte auch die flämische NVA aus der Fraktion Europäische Konservative und Reformer für die Resolution. Ebenso unterstützte der ungarische Jobbik-Abgeordnete Márton Gyöngyösi den Vorstoß gegen sein Land.

‼️This is HUGE‼️

Hungary is not a democracy anymore. Large majority in EU-Parliament votes in favor of my colleagues @GDelbosCorfield report.

Hungary should be labelled what it is: A hybrid electoral autocracy.

Orban is responsible for this. And he should not receive EU-funds! pic.twitter.com/dt8LnqvUma

— Daniel Freund (@daniel_freund) September 15, 2022