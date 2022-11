Selenskyj: Rußland hat Rakete auf Polen geschossen

WARSCHAU/KIEW. Obwohl seine engsten Verbündeten USA und Polen sicher sind, eine seiner Raketen habe das polnische Dorf getroffen, beharrt Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Rußland als Verursacher. Er verweigert bisher eine Entschuldigung für den Einschlag, der zwei Menschen tötete.

Er sei weiterhin sicher, es habe sich bei der Rakete nicht um ein ukrainisches Geschoß gehandelt. Zunächst war tatsächlich Rußland beschuldigt worden. Doch sowohl Polen, das zunächst ebenfalls an russischen Beschuß glaubte, als auch die USA sind inzwischen überzeugt, es sei eine ukrainische Luftabwehrrakete gewesen.

Rakete: Selenskyj kritisiert Verbündete

Selenskyj gibt sich selbstbewußt und zweifelt die Angaben an: „Kann man Fakten oder irgendwelche Beweise von den Partnern erhalten?“, fragte das Staatsoberhaupt in einem TV-Interview. Auch die NATO ist überzeugt, daß ein ukrainischer Irrläufer die Katastrophe in Polen auslöste. „Ich denke, daß es eine russische Rakete war – gemäß dem Vertrauen, das ich zu den Berichten der Militärs habe“, beharrte Selenskyj.

Den Einsatz einer Untersuchungskommission und Zugang zu den vorhandenen Daten, forderte der ukrainische Präsident außerdem. Er fragte: „Kann ein Krater mit einem Durchmesser von 20 Metern und einer Tiefe von fünf Metern durch Trümmer verursacht worden sein oder nicht?“

„Von Rußland gesteuerte Verschwörungstheorie“

Sollte sich nach einer Untersuchung ergeben, daß eine ukrainische Rakete für den Tod der zwei Polen verantwortlich sie, stellte Selenskyj eine Entschuldigung in Aussicht. Darüber hinaus beklagte er, seine Verbündeten würdigten nicht ausreichend, daß die Ukraine die „reale Luftabwehr von ganz Osteuropa“ sei.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete Hinweise auf eine ukrainische Luftabwehrrakete als von Rußland gesteuerte „Verschwörungstheorie“. (fh)