Rußland zieht Truppen bei Kiew ab / Verhandlungen machen Fortschritte

KIEW. Rußland hat den Schwerpunkt seiner Angriffe in der Ukraine verlagert. Moskaus Truppen sollen sich nun verstärkt auf die Region Donbass im Osten des Landes konzentrieren, verkündete Verteidigungsminister Sergej Schoigu der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Demnach sei die erste Phase des Einsatzes abgeschlossen. Die Verteidigungsfähigkeit der Ukrainer seien stark geschwächt worden. Zudem verfüge der Feind über keine Luftwaffe mehr, führte Schoigu weiter aus.

Während der in Istanbul laufenden Verhandlungen erklärte Moskau, seine Aktivitäten um die ukrainische Hauptstadt Kiew und bei Tschernihiw zu verringern. Videos in den sozialen Medien sollen Abzug russischer Truppen zeigen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

🇷🇺⚡🇺🇦 More videos of Russian BTG’s retreating from Kyiv Standing on the Belarusian Border to enter the country. pic.twitter.com/wUOv1IKh6G

— RUSSIA-UKRAINE Unbiased News (@WW3Unbiased) March 29, 2022